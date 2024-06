Si scaglia contro l’auto in sosta. Arrestato il fratello del proprietario

BONDENO

Danneggia l’auto del fratello con un bastone e aggredisce i carabinieri che sono intervenuti, per questo è scattato l’arresto. Verso l’ora di pranzo di domenica scorsa, nel centro cittadino di Bondeno, un trentaseienne di nazionalità marocchina, armato di bastone, ha infranto il parabrezza della macchina di suo fratello che era stata lasciata in sosta sulla pubblica via. Attoniti per quanto accaduto i cittadini che hanno assistito alla scena, i quali hanno immediatamente chiamato i carabinieri e allertato il comandante di Stazione dei carabinieri. Dopo pochissimi minuti, il comandante di Stazione è giunto sul posto e, poco dopo i militari dell’Arma delle Stazioni di Casumaro e Vigarano Mainarda. L’uomo, in evidente stato di escandescenza, quando si è reso conto della presenza dei carabinieri si è disfatto del bastoneche aveva utilizzato per infrangere il vetro, probabilmente pensando di riuscire così a nascondere anche le sue responsabilità.

Alla richiesta di fermarsi che era stata intimata dai carabinieri, il trentaseienne ha provato a colpirli senza riuscirci, vani anche i suoi tentativi di divincolarsi per poter scappare. Una gestione della situazione molto attenta da parte dei carabinieri che hanno ricondotto l’extracomunitario alla ragione e lo hanno fatto visitare da personale sanitario.

Dopo le formalità di rito l’uomo, tratto in arresto, è stato accompagnato presso le camere di sicurezza della Stazione carabinieri di Ferrara, dove è rimasto fino a ieri mattina, quando, presso il Tribunale di Ferrara, è stata celebrata l’udienza con cui è stato convalidato l’arresto.

Sono in corso approfondimenti per comprendere le motivazioni del violento gesto che ha lasciato sorpresi i presenti i quali hanno però apprezzato molto la prontezza di intervento e il modo dei carabinieri.

Certo ora c’è da capire che cosa ha scatenato così tanta rabbia nei confronti del fratello, per valutare se non sia il caso di approfondire alcuni aspetti del rapporto tra i due stranieri, per evitare che questa situazione possa ripetersi, magari con scenari diversi.

re.fe.