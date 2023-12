Si schianta con l’auto contro un palo. Muore a cinquantaquattro anni

CENTO

È morto sul colpo, dopo essersi schiantato contro un palo della luce, il 54enne Valter Venieri, residente a Cento. L’incidente, fatale per l’uomo, è avvenuto sulla strada provinciale 4, via Galliera Nord, all’intersezione con la via Salami, in località Maccaretolo, vicino a San Pietro in Casale, in provincia di Bologna. Stando a una prima ricostruzione della dinamica dell’incidente, Venieri stava percorrendo a bordo della sua auto, dove era da solo, la provinciale in direzione proprio del ferrarese.

Stava forse facendo rientro a casa quando, per cause che sono ancora da chiarire, avrebbe perso il controllo dell’auto. La sua utilitaria, è andata ascontrarsi violentemente contro un palo dell’illuminazione pubblica che era a lato della carreggiata, per, poi, accartocciarsi nel canalone di scolo che scorre lungo quella strada provinciale. Sul posto sono prontamente intervenuti i sanitari del 118, con un’ambulanza, ma anche con l’elisoccorso perché le condizioni del 54enne sono apparse fin da subito molto gravi. Su luogo dell’incidente sono intervenuti anche anche i vigili del fuoco che hanno dovuto estrarre Venieri dalle lamiere accartocciate dell’auto, in cui il 54enne era rimasto intrappolato: una volta che i pompieri hanno estratto l’uomo dalla carcassa dell’auto, però, i sanitari presenti sul posto non hanno potuto far altro che constatare che il 54enne, nello schianto, era morto sul colpo.

Sul luogo erano presenti anche gli agenti della polizia locale Reno Galliera con una pattuglia. Si sono occupati loro, infatti, di eseguire tutti i rilievi di prassi che permetteranno di capire la dinamica di quanto accaduto: si esclude, ad ora, che siano coinvolti altri mezzi. Potrebbe essersi trattato di una distrazione o di un malore. Neanche ventiquattro ore prima sulle strade della provincia bolognese, questa volta in Valsamoggia, in località Muffa, si era verificato un altro incidente mortale dove a perdere la vita era stato un 56enne di Bazzano. Venieri, il quale risulta residente a Cento, pare che non abitasse più però, in provincia di Ferrara.

Zoe Pederzini