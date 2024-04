"Sia dedicata una via alla memoria della partigiana . Irma Bandiera"

Una mozione per dedicare "una via, piazza o altro luogo pubblico di Ferrara alla memoria della partigiana Irma Bandiera, Medaglia d’Oro al Valor Militare e martire della lotta al nazifascismo". È la richiesta avanzata dai consiglieri comunali del Pd Davide Nanni e Anna Chiappini. "Il 14 agosto 1944 – ricostruiscono i dem all’interno del documento, per rafforzare la richiesta - veniva fucilata da fascisti bolognesi la giovane staffetta partigiana Irma Bandiera, dopo sette giorni di feroci sevizie e torture che non servirono a far confessare i nomi dei suoi compagni d’arme. Il viso accecato e martoriato dalle torture di Irma Bandiera, nome di battaglia "Mimma", è divenuto immediatamente un simbolo di resistenza fisica e morale all’oppressione nazifascista: durante la Resistenza le furono intitolati una squadra d’azione patriottica (Sap) e un gruppo di difesa della donna (Gdd)". La natura della richiesta di Nanni e Chiappini ha anche una connotazione di carattere pedagogico-formativo. "Il sacrificio di Irma Bandiera – spiegano i consiglieri di opposizione nella mozione - resta ancora oggi per le giovani generazioni un grande esempio di lealtà, coraggio, impegno civile e dedizione alla causa della Patria democratica, nonché di resistenza a ogni forma di oppressione e violenza ai danni del genere femminile". E, tra l’altro, la partigiana "è stata insignita della medaglia d’argento al valor militare per i sacrifici sostenuti dalla popolazione civile durante l’occupazione nazifascista e il contributo dato dai partigiani ferraresi alla lotta di liberazione nazionale".

f. d. b.