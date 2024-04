"Siamo con Anna Zonari, l’unica vera alternativa"

La ‘prima’ della storia radicale insieme a quella socialista. Nella mattinata di ieri all’hotel Touring, presentazione del simbolo che riunisce i due partiti +Europa e il Partito Socialista Italiano (Psi) , che sosterranno Anna Zonari alla corsa a sindaco di Ferrara. Presenti Gianni Squarzanti e Davide Stabellini del PSI, Paolo Niccolò e Mario Zamorani di +Europa, oltre la candidata a sindaco Anna Zonari.

Un appuntamento che ha permesso ai due schieramenti di motivare la propria scelta unitaria per le prossime amministrative, indicando obiettivi e principali punti programmatici da presentare agli elettori, oltre a lanciare la raccolta firme di presentazione delle liste. "La nostra lista con il Psi è interamente politica – precisa Mario Zamorani – abbiamo partecipato al tavolo del centrosinistra, ma non abbiamo condiviso le scelte, il Pd si è asservito al Movimento 5 stelle. La scelta di sostenere Anna Zonari ci appare l’unica vera alternativa". Zonari nel suo intervento ha ricordato come è nato il progetto civico de La Comune: "Presentato a settembre scorso si basa su un programma elettorale costruito con un percorso partecipato. Ricordo che la mia candidatura vuole portare avanti un metodo partecipativo capace di coinvolgere e appassionare di nuovo alla politica persone e contribuire al calo delle astensioni. Il programma è frutto di decine d’incontri pubblici e privati, sono decine le persone che ci hanno contattato e dando una mano, molte di queste non votavano da anni. Il cammino e progetto de La Comune di Ferrara, andrà avanti anche oltre le elezioni amministrative. Domenica 5 maggio in Sala Estense presenteremo la nostra visione di città".

