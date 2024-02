Siamo Poggio si presenta: "I cittadini prima di tutto"

POGGIO RENATICO

’Siamo Poggio’ ha presentato il nuovo logo e il nuovo nome della lista con la stessa candidata sindaca Francesca Bergami, la quale ha illustrato il progetto ‘basato sulle persone’. "Cambiamo nome e logo, ma non cambia l’impegno, che si rafforza e si consolida con un progetto per il territorio capace di rispondere ai bisogni di tutti e alle esigenze dei tempi – dice Bergami mostrando un logo che si basa sull’arancione, rosa e rosso - SìAmo Poggio si evolve in Siamo Poggio e il suo nuovo simbolo rappresenta un autentico manifesto dell’azione del gruppo, che propone la sua visione del comune di Poggio Renatico per i prossimi cinque anni". Un percorso che ha illustrato la candidata sindaca Francesca Bergami. "Crediamo che in questi anni si sia lavorato troppo poco sulle persone, che per noi invece rappresentano la priorità, che sono Poggio – spiega - Per questo abbiamo scelto di passare dal concetto di amare il territorio, ‘SìAmo’, che tuttavia si ritrova nell’icona a cuore che racchiude una persona, a quello di essere, di costituire il territorio, ‘Siamo’: abbiamo tolto l’accento proprio per mettere al centro i cittadini, che non sono stati abbastanza considerati e di cui l’Amministrazione deve essere al servizio. Lavoreremo in tal senso, imprimendo una connotazione di novità e audacia, come trasmettono i colori, che richiamano sia la forza sia l’impronta femminile delle molte donne parte attiva del progetto". Il Siamo si declina quindi per tutte le componenti della comunità. "Siamo donne, scegliamo la parità. Siamo giovani, scegliamo anche noi. Siamo in pensione, scegliamo anche noi. Siamo genitori, scegliamo il futuro – prosegue la candidata - Siamo studenti/esse, scegliamo il futuro. Siamo queer, scegliamo l’inclusione. Siamo volontari/e, scegliamo il paese. Siamo disabili, scegliamo di esserci. Siamo imperfetti/e, scegliamo di non vergognarci. Siamo sportivi/e, scegliamo di crescere. Siamo Gallo, Siamo Coronella, Siamo Chiesa Nuova, Siamo Madonna Boschi e scegliamo di contare. Siamo green, scegliamo l’ambiente. Siamo imprese, scegliamo l’economia locale. Siamo operai/ie, scegliamo la sicurezza. Siamo musulmani/e, scegliamo l’integrazione. Siamo cristiani/e, scegliamo l’inclusione. Siamo animalisti/e, scegliamo gli animali. Siamo professionisti/e, scegliamo ciò che facciamo. Siamo commercianti, scegliamo ciò che facciamo. Siamo contadini/e, scegliamo la terra. Siamo cittadini/e, scegliamo i diritti. Siamo le istituzioni, scegliamo la trasparenza". E infine. "La comunità è fatta di diversità – conclude Francesca Bergami -: Siamo Poggio vuol dire che nessuno viene messo da parte".