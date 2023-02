Sicurezza e lavoro nero, commerciante sanzionato

CENTO

Sospesa per irregolarità un’attività commerciale a Cento e un arresto a Poggio Renatico dopo aver rintracciato un uomo con condanna detentiva passata in giudicato. E’ il bilancio dei controlli del territorio eseguiti dai carabinieri. Nel corso del pomeriggio di martedì, infatti, i militari della Compagnia di Cento, unitamente ai colleghi del Nucleo ispettorato del lavoro di Ferrara e della Stazione carabinieri forestali di Bondeno hanno compiuto un servizio coordinato di controllo straordinario del territorio nell’area centese spingendosi fino a toccare l’alto ferrarese. A Cento, il personale dell’Ispettorato del lavoro di Ferrara, ha proceduto alla contestazione amministrativa, per violazione della normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e sull’impiego dei lavoratori, procedendo alla sospensione di un’attività commerciale, più precisamente un negozio di gestori stranieri, poiché all’interno sono stati individuati due lavoratori per i quali non c’era la preventiva comunicazione, facendo pensare a lavoratori in nero. Sospensione che diventa efficace solo qualora, dopo un breve arco di tempo concesso al titolare per sanare la situazione riscontrata, non sia stato regolarizzato quanto contestato dal Nucleo dell’ispettorato del lavoro.

I militari, oltre ad effettuare controlli sulle attività artigianali e commerciali, volti all’accertamento di eventuali reati di natura ambientale e a tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, hanno anche vigilato sulle aree centesi per prevenire e reprimere i furti, contribuendo al rafforzamento della sicurezza del territorio. Nel corso del servizio sono state elevate alcune contravvenzioni al codice della strada oltre ad essere state identificate 42 persone e controllati 34 mezzi, ritenuti di interesse operativo. Nell’ambito dello stesso servizio di controllo preventivo del territorio, i carabinieri della Stazione di Poggio Renatico hanno rintracciato e tratto in arresto un cittadino extracomunitario, J.A., classe 1992, in esecuzione dell’ordinanza detentiva del Tribunale di Sorveglianza di Bologna, dovendo lo straniero espiare la pena di 9 mesi di reclusione, in regime di detenzione domiciliare, a seguito di condanna, passata in giudicato, per violazione delle norme inerenti alle sostanze stupefacenti. Ulteriori controlli straordinari del territorio sono stati già programmati dai carabinieri a maggiore tutela della sicurezza pubblica.

Laura Guerra