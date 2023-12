Sicurezza, il Pd attacca. Proto: "I dati nazionali smentiscono Lodi. I reati sono in aumento"

"Le classifiche nazionali in tema di sicurezza smentiscono il vicesindaco Nicola Lodi".

Lo dichiara Matteo Proto, delegato alla sicurezza per la segreteria comunale del Partito Democratico, ricordando le recenti classifiche stilate da Il sole 24 ore e da ItaliaOggi, "dove Ferrara, nel 2023, ha perso rispettivamente 39 e 19 posizioni in ambito di sicurezza – spiega l’esponente dem della segreteria di AlessandroTalmelli –. Evidentemente si spera che il tema si risolva a suon di dichiarazioni sprovviste di alcun riscontro e contrarie ai dati statistici".

Ma la riflessione non si ferma certo al mero dato statistico riportato nelle classifiche: "In questi anni a Ferrara abbiamo assistito a un evidente incremento dei reati, dai furti in abitazione alle aggressioni, e anche il fenomeno dello spaccio non appare minimamente intaccato dalle pur ingenti risorse investite dall’amministrazione. Quotidianamente giornali e bacheche social raccontano di atti di vandalismo e danneggiamento nei confronti di beni pubblici e privati e leggere di obiettivi raggiunti lascia perplessi.

In Gad è recentissima la stangata che, tra via Nazario Sauro, Corso Piave e via Ortigara, ha colpito diverse automobili cui sono stati distrutti i vetri, ma episodi del genere hanno interessato anche diverse frazioni da nord a sud del comune.

D’altronde, la lista delle promesse in ottica elettorale è tanto lunga quanto in ritardo è l’azione amministrativa: le assunzioni necessarie a istituire il quarto turno della Polizia Locale dovevano arrivare ’entro un paio di mesi’ già a gennaio 2022 e dell’installazione di telecamere fornite del cd. targa system si parla dal 2021".

Un quadro dunque in sostanziale contrasto con quello dipinto dall’attuale maggioranza.