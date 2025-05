Sicurezza per i cittadini, ecco il decreto legge: "Così anche ai lidi ci saranno vacanze sicure"

Grande successo di pubblico, venerdì sera, all’incontro organizzato dal Circolo di Fratelli d’Italia di Comacchio al Bar Caffetteria Ragno per parlare di Sicurezza con il senatore Alberto Balboni. Dopo l’introduzione di Tiziana Gelli e il saluto del candidato sindaco del centrodestra, avvocato Samuele Bellotti, il sen. Balboni ha illustrato nel dettaglio il contenuto del decreto legge in conversione in Parlamento che rafforza le misure a tutela della sicurezza dei cittadini, dalle nuove norme contro i blocchi stradali e ferroviari, a quelle a protezione del domicilio contro le occupazioni abusive, contro chi imbratta o contro chi deturpa edifici pubblici, alle misure a sostegno delle Forze dell’ordine. Balboni si è a lungo soffermato anche sulle politiche contro l’immigrazione clandestina sottolineando i risultati raggiunti dal governo, "grazie a misure imitate in tutta Europa e nonostante l’opposizione di una parte della magistratura iperpoliticizzata". In conclusione, il senatore ha ricordato come "senza sicurezza non c’è libertà e soprattutto in un territorio come Comacchio ed i suoi Lidi la Sicurezza ha un valore fondamentale anche economico, perché i turisti vogliono giustamente vacanze sicure".