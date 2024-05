Sicurezza stradale. Rimorchio in viaggio con i freni disattivati. Camionista nei guai

Su dieci camion controllati dalla polizia stradale, solo tre erano regolari. In almeno un caso con conseguenze potenzialmente molto pericolose per la sicurezza stradale. Gli agenti, durante gli accertamenti svolti lungo l’autostrada A13, hanno infatti individuato un rimorchio a cui il conducente aveva disattivato i freni che si erano bloccati, strizzando i condotti dell’aria e utilizzando quindi il dispositivo per l’arresto soltanto su un asse. Il tutto al fine di poter proseguire il viaggio nonostante il guasto non da poco. Il veicolo è stato immediatamente sospeso dalla circolazione, con l’obbligo di ripristinare il sistema frenante. Dovrà inoltre sottoporsi a una revisione straordinaria per essere nuovamente ammesso alla circolazione. Per il conducente è infine scattata una sanzione per aver circolato con dispositivi inefficienti, al punto da costituire un pericolo per la circolazione.

Questo, si diceva, è il caso più eclatante portato alla luce dagli accertamenti della Polstrada. Ma non è l’unico. Le verifiche che hanno condotto alla raffica di sanzioni sono state svolte la scorsa settimana, nell’ambito di una intensificazione dei controlli sui veicoli commerciali in viaggio lungo la A13, stabilita in accordo con Autostrade per l’Italia. L’attività è stata svolta all’area di servizio Po Ovest, insieme al Centro mobile di revisione. La parte tecnica dell’attività è stata effettuata dal personale della Motorizzazione, mentre della parte sanzionatoria si sono occupati gli agenti della Stradale. Le irregolarità hanno riguardato motrici e rimorchi, dei quali sono stati ispezionati i dispositivi di frenata, l’impianto elettrico, gli pneumatici, le sospensioni, il carico trasportato e le emissioni. Focus anche sui tempi di guida. Nel complesso sono stati esaminati dieci mezzi pesanti. Di questi, solo tre hanno passato il duplice vaglio, risultando regolari. Per gli altri sette sono invece scattate sanzioni (circa duemila euro complessivi) per eccesso di carico, superamento del periodo di guida giornaliero ed altre inefficienze dei veicoli stessi. Tra questi, come anticipato, anche quello che girava con i freni parzialmente bloccati. I servizi di controllo, assicurano dalla polizia stradale, continueranno nel corso dell’anno allo scopo di garantire la massima sicurezza della circolazione su strade e autostrade.

