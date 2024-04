Sipro a ‘China import export’: "Opportunità"

"Stiamo valutando concretamente eventuali opportunità di scambio". Così Stefano di Brindisi, amministratore unico di Sipro, all’indomani della presentazione, a Milano, della settima edizione della China international import export’, la fiera in programma dal 5 al 10 novembre a Shanghai. Un evento finalizzato a favorire la cooperazione tra Italia e Cina, frutto dei rapporti instaurati con il Diplomatic days dello scorso 7 e 8 marzo, in cui hanno fatto tappa a Ferrara diplomatici di 26 Paesi di tutto il mondo. Prossima tappa, sarà a Roma, con l’Arabia Saudita. "Sono tante le relazioni in corso, che stiamo approfondendo, anche in velocità. Abbiamo colto l’interesse che c’è per Ferrara e il suo territorio, interesse legato alle opportunità di insediamento, partnership, scambio". In meno di due mesi dal Diplomatic Days "siamo stati contattati praticamente da tutti i Paesi rappresentati". Un risultato che, secondo l’amministratore unico, conferma "il nostro ruolo di agenzia dello sviluppo capace di fare promozione e sviluppo del territorio guardando al di fuori, con una visione ampia. Oggi – la chiosa – le imprese chiedono non solo assistenza e sostegno, ma capacità di aprire mercati".