Società operaia, al concorso letterario sbanca Scortichino

E’ stata un successo di pubblico e di partecipanti la 29ma edizione del concorso letterario indetto dalla Società Operaia di Mutuo Soccorso di Bondeno, in collaborazione con il Comune e in memoria del presidente Andrea Bergamini che si è tenuto sabato. Quest’anno il tema era "La "Felicità" è …" e, sui passi di una traccia che ha aperto alle riflessioni e ai sentimenti, sono arrivati alla giuria ben 186 elaborati in prosa e poesia. Tanti i giovani che hanno partecipato alle sezioni dedicate agli studenti. La candidatura era libera e gratuita. "E’ stato bello e molto significtivo vedere tanta partecipazione – dice il presidente della società Operaia Paolo Saltari – con tanti studenti che hanno inviato alla giuria ottimi elaborati. Questo indica che i giovani hanno ancora tanta voglia di scrivere, di raccontarsi, di riflettere sulla felicità e che sanno farlo molto bene, con capacità, entusiasmo e competenza". Questi i vincitori. Sono tutti di Scortichino i vincitori della scuola Primaria. Per la sezione poesia: primo posto per Vittoria Zoboli, seguita da Shakira Pradella e Mustafa Mabrouk tutti della 3A. Per la prosa: prima è Anna Nicole Tardi della 5A, seguita da Alex Golinelli 5A e Federico Cavallini della 4A. Gli altri premi si suddividono tra le diverse scuole. Per la scuola secondaria di primo grado la sezione poesia è stata vinta nell’ordine da: Camilla Chiericati, Anna Barotto e Valentina Nako. La sezione prosa da: Emmanuel Marzullo, Giulia Accorsi, Gioia Sandri. Per gli istituti superiori, la sezione poesia hanno vinto: Alessio Lodi, Sofia Navigli, Emanuele Gillone. Per la sezione prosa: Niccolò Negri, Gaia Roncada, Fiza Mughal. Gli adulti per la poesia. Susanna Veratti, Mariagrazia Ughi,Lidia Calzolari. Per la prosa: Anna Rita Paganini, Maurizio Musacchi, Teresa Giberti. Per il vernacolo: Bruno Zannoni, Luciana Guberti, Bruno Bergonzini. Ha vinto il premio della famiglia Bergamini per la prosa Gioia Sandri. Il premio città di Bondeno: Markus Mucerino per la poesia e Simone Gatti per la prosa.

Claudia Fortini