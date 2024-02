Sognando il mito, ai Diamanti video animazione su Achille Funi

Nell’ultimo sabato di apertura della mostra Achille Funi. Un maestro del Novecento tra storia e mito, Palazzo dei Diamanti ospiterà l’evento conclusivo del progetto didattico Sognando il mito, organizzato dalla Fondazione Ferrara Arte grazie al sostegno di Eni. Domani, nello spazio rinnovato dell’aula didattica, sarà allestita una video animazione realizzata da Luca Di Battista con i disegni creati dagli alunni delle circa settanta classi, di ogni ordine e grado, che hanno partecipato al laboratorio ideato da Silvia Meneghini e sviluppato da ’Senza titolo’. Gli studenti, i docenti e le famiglie coinvolti, ma anche i visitatori interessati, potranno vedere il frutto di un lavoro collettivo che ha riletto i miti legati alla fondazione di Ferrara in un’ottica contemporanea. Il progetto ruota attorno agli affreschi di Achille Funi nella Sala dell’Arengo del Palazzo Municipale di Ferrara e ai preziosi cartoni preparatori esposti in mostra. Guidati dagli educatori i ragazzi hanno dato vita a una personale interpretazione del segno di Funi e delle maestose figurazioni dipinte sulle pareti del Municipio. Ne è scaturito un ricchissimo nucleo di disegni di ragazzi di ogni età che è stato fotografato e montato in una video installazione collettiva. Un grande progetto partecipato che mira a far conoscere e rappresentare le proprie origini e tradizioni culturali, promuovendo l’educazione alla cittadinanza attiva. L’evento, a ingresso gratuito, sarà fruibile liberamente dalle ore 16 alle ore 20 accedendo direttamente all’aula didattica. Per informazioni www.palazzodiamanti.it o telefonare a 0532/244949.

re. fe.