Sole, mare e frutta fresca (gratis) I ’TipiCi da spiaggia’ tornano al lido

“TipiCi da spiaggia”, l’evento di dedicato ai prodotti tipici del territorio promosso dal Sindacato Italiano Balneari (Sib) di FipeConfcommercio e da Cia-Agricoltori Italiani, torna ad allietare il litorale romagnolo. L’edizione ferrarese di quest’anno, il prossimo 3 agosto, sarà nuovamente ospitata al Bagno Astor di Porto Garibaldi.

A partire dalle 10.30, sarà distribuita gratuitamente frutta fresca di stagione ai turisti, in collaborazione con gli agricoltori di Cia – agricoltori Italiani Ferrara. Ma i “Tipici” arriveranno anche a Marina di Ravenna (Bagno Miranamore), Milano Marittima (Tangaroa Beach), Cesenatico (Spiaggia Zona Cesarini) e Rimini (Bagno Mareblu 108 e 109).

L’evento sarà anche un’occasione per sensibilizzare il pubblico sui temi importanti per il settore, come spiega il presidente di Cia-Agricoltori Ferrara, Stefano Calderoni: "I nostri prodotti tipici sono un patrimonio enogastronomico dal valore non solo economico ma anche culturale e sociale. Un patrimonio che, come ormai risulta evidente dopo i fenomeni atmosferici estremi che hanno colpito il territorio nei giorni scorsi e la Romagna nel mese di maggio, è fortemente a rischio". "Il 3 agosto – prosegue – i turisti avranno la fortuna di poter ancora gustare pesche, angurie e meloni prodotti a pochi chilometri dal mare, ma è necessario chiedersi: per quanto tempo sarà ancora possibile prima che le aziende, ormai in crisi perenne, non riescano più a produrli?". " Credo che anche in occasione di un’iniziativa promozionale come quella di “TipiCi da spiaggia” – conclude – sia doveroso spiegare cosa sta succedendo alla nostra agricoltura a causa di questi cicli climatici estremi e come potrebbero cambiare, letteralmente, il modo in cui mangiamo, se non si prenderanno provvedimenti adeguati e urgenti".

Massimo sostegno alle aziende agricole arriva da Giuseppe Carli, presidente provinciale del Sib e gestore del bagno Astor. "Nonostante l’ennesimo anno difficilissimo per gli agricoltori, possiamo ospitare nuovamente l’iniziativa, grazie alla loro resilienza, di fronte a una produzione falcidiata dagli eventi climatici. Una situazione che non solo incide pesantemente sul comparto agricolo, ma sull’intero sistema di ospitalità della Riviera. Il buon cibo fa parte, da sempre, dell’identità culturale e turistica del territorio e perdere questo connubio sarebbe un danno enorme per tutti".