"Solidarietà e ’Palio Junior’ uniti. Con lo sport insegniamo a donare"

Si terrà domani, a partire dalle 18, presso campo sportivo della Polisportiva Capitello a Codigoro, il Palio Junior, giunto alla VII edizione, memorial "Maurizo "Mizzi" Benedetti", organizzato dall’Avis, dalla polisportiva del Capitello e col patrocinio del comune codigorese. A contendersi la vittoria sono 8 squadre, composte da ragazzi che frequentano le scuole medie di Codigoro, con 4 formazioni 2 per Lagosanto e una per Pontelangorino e Bosco Mesola, con 13 concorrenti per ogni squadra e 12 capitani. Suddivisi in base ai colori delle magliette gli oltre 100 giovani si cimenteranno in 13 gare articolate tra i campi d’erba, una piscina piena di palline e palloni vari. Ci sarà come sempre l’attenta direzione di ben 18 arbitri, diretti dal super arbitro Pietro Pappi affiancati dalla giuria dell’Avis. Infine a rendere veloce lo svolgimento delle gare ci saranno ben 25 factotum che provvederanno a rimuovere e preparare il terreno nell’alternarsi delle singole competizioni. Ai primi tre classificati sarà assegnata una coppa ed a tutti i partecipanti la t-shirt donata dall’Avis mentre la Polisportiva Capitello donerà una medaglia ricordo per tutti. Infine l’attivissimo Spal Club di Codigoro, guidato da Paolo Telloli, per festeggiare la salvezza della squadra estense bianco azzurra e per la consulente vicinanza ai giovani, donerà un colorato pallone da mare agli oltre cento partecipanti. Premi spalline anche per arbitri e factotum che riceveranno o ombrelli o zainetti colorati di biancazzurro. Sempre attivo e aperto, il ricco e molto interessante da un punto di vista delle proposte alimentari, lo stand gastronomico della Polisportiva Capitello. La manifestazione oltre promuovere fra i giovani il piacere di giocare assieme, nel più genuino spirito sportivo, anticipa il Palio Junior che si svolgerà, sempre sullo stesso campo, a metà luglio il Palio dei Rioni che quest’anno festeggerà la 25esima edizione. Presenta con la consueta bravura Erica Naldi. L’Avis attraverso il Palio vuole promuovere sempre più, fin dai giovanissimi il meritorio e altruistico dono della proprio sangue a favore di chi ne ha bisogno. Ci sarà anche la lotteria con super premi e musica proposta da Cristian col suo mix.

cla. casta.