Sorpreso a giocare ma non ha 18 anni. Multata sala scommesse

Sale da gioco sotto la lente della polizia. Nella giornata di mercoledì, nell’ambito dei servizi predisposti dal questore per contrastare il fenomeno del gioco illegale, gli uomini della squadra mobile e della polizia amministrativa hanno effettuato controlli sugli esercizi commerciali attivi nel settore dei giochi e delle scommesse. Nel corso delle attività, sono state identificate oltre 50 persone presenti all’interno dei locali, di cui 15 con precedenti di polizia. All’interno di uno degli esercizi, inoltre, è stata riscontrata la presenza di un minorenne, motivo per il quale la sala scommesse è stata sanzionata per oltre seimila euro. Nella giornata di martedì, invece, gli uomini della Mobile hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dalla procura nei confronti di un italiano residente in città. L’uomo, già sottoposto alla libertà controllata, è stato arrestato e, successivamente, portato in carcere dove dovrà scontare la pena di oltre quattro anni di reclusione, in quanto riconosciuto responsabile di tentata rapina e falsificazione di monete.