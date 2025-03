Sorpreso a spacciare cocaina in strada. Ex calciatore albanese finisce in manette

Arrestato per spaccio per ben due volte nell’arco di un mese. La prima, a inizio febbraio, a opera della polizia locale. Stavolta a stringergli le manette ai polsi sono stati invece i carabinieri. Il tutto è accaduto nel pomeriggio di lunedì, quando una pattuglia dell’Arma ha notato in via Gaetano Pesci un uomo fermo in sella alla sua bicicletta che osservava ripetutamente lo schermo del cellulare guardandosi nervosamente attorno. Dopo pochi secondi si è affiancato al ciclista un soggetto che gli ha ceduto velocemente una pallina bianca in cambio di alcune banconote. I militari hanno quindi deciso di intervenire, raggiungendo i due che non hanno opposto alcuna resistenza. Lo spacciatore è stato identificato come un 45enne di origine albanese, ex calciatore della massima serie del Paese d’origine. Lo straniero è stato trovato in possesso di sessanta euro provento dell’attività di spaccio, oltre a un coltello che nascondeva nei vestiti. L’acquirente aveva invece nascosto la pallina di droga (risultata essere una dose di cocaina del peso di 1,2 grammi) all’interno di una scarpa. Tutto il materiale rinvenuto è stato quindi sottoposto a sequestro. L’ex calciatore (assistito dall’avvocato Alessandro D’Agostino) è stato dunque arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti e trattenuto nelle camere di sicurezza del comando provinciale dei carabinieri fino alla mattinata di ieri, quando è stato accompagnato in tribunale per comparire davanti al giudice. L’arresto è stato convalidato e nei suoi confronti è stato disposto l’obbligo di dimora nel Comune di Ferrara con obbligo di permanenza a casa nelle ore notturne. L’udienza è stata infine aggiornata alla data già fissata per il precedente arresto, quando si procederà per entrambi gli episodi.