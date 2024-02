Sos furti a Malborghetto, i residenti fanno squadra

I vigili di quartiere, la costituzione di un comitato, una raccolta firme e l’impegno per una sicurezza partecipata. Sono le proposte emerse nell’incontro pubblico organizzato dai residenti di Malborghetto, una delle frazioni teatro di furti in abitazione. Un folto gruppo di persone si è riunito ieri pomeriggio nella piazzetta tra via dei Gelsomini e via dei Mughetti. Obiettivo, fare fronte comune contro i furti. A coordinare Pietro Comodo, che si è fatto portavoce delle preoccupazioni di chi abita a Malborghetto. "Abbiamo necessità di portare avanti in maniera compatta le problematiche di questa zona – ha detto –. Tra le proposte, quella di due vigili di quartiere, oltre alla necessità di costituirci in un comitato per avanzare la richiesta formale d’incontro con il prefetto, a cui porteremo le nostre proposte. Tutto questo per garantire una maggiore sicurezza a tutto l’abitato di Malborghetto". Nel corso dell’incontro alcuni cittadini hanno ribadito la necessità di un maggior presidio delle forze dell’ordine. I presenti hanno inoltre ricordato la necessità di illuminare alcune strade buie. L’oscurità, infatti, "favorisce i furti. È chiaro che dove c’è luce è più facile arginare questi fenomeni" sottolinea Comodo.

A ribadire la necessità della costituzione di un comitato anche Paolo Tosi. "Ci troveremo per discutere in un successivo incontro, dove metteremo all’ordine del giorno anche la raccolta firme, per poi richiedere incontro con il prefetto" dichiara. Nel dibattito spunta anche la proposta d’istituire degli ‘osservatori’, ovvero, cittadini che presidiano il territorio per segnalare situazioni sospette. A raccontare l’esperienza recente di quanto successo ad Aguscello, dove si sono registrati molteplici furti, la portavoce Cola Talmelli, la quale ha spiegato alcune azioni messe in atto. "Abbiamo organizzato un incontro con i cittadini, a seguire siamo stati ricevuti dal prefetto, il quale ci ha indicato alcune soluzioni dirette e tra queste la possibilità dell’introduzione del vigile di quartiere – ha illustrato –. Ora procederemo a presentare nei prossimi giorni una petizione con trecento firme sottoscritte dai cittadini che abitano nella zona di Aguscello. Si è deciso insieme d’istituire anche una chat in cui ci siamo quasi tutti. Questo permette di segnalare ogni situazione sospetta". Tra i presenti anche i consiglieri comunali Pd Elia Cusinato e Maria Dall’Acqua, che su questi temi hanno presentato interpellanze consiliari. L’incontro pubblico, quindi, si è concluso con l’impegno dei residenti di Malborghetto di ritrovarsi per pianificare le fasi di costituzione del comitato e contestualmente avanzare proposte concrete per una maggiore sicurezza nella frazione.

Mario Tosatti