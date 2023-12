Sos furti nei supermercati. Arrestato sorvegliato speciale, sorpreso a rubare formaggio

Quei tranci di formaggio gli sono costati molto cari. Prima un arresto, poi una pena di sei mesi e venti giorni (con la condizionale). Il tutto per essere stato sorpreso a rubare violando le prescrizioni della sorveglianza speciale a cui era sottoposto. Protagonista dell’accaduto è un sessantenne italiano già noto alle forze dell’ordine. Nel pomeriggio di mercoledì l’uomo ha pensato bene di entrare in un supermercato in zona Gad e di impossessarsi di alcuni pezzi di Grana padano. Dopodiché si è allontanato, cercando di uscire dall’esercizio senza pagare. I suoi movimenti non sono però passati inosservati al personale del negozio, che ha subito dato l’allarme alla polizia di Stato.

Sul posto sono arrivati gli agenti delle volanti che, dopo aver appurato i contorni dell’accaduto, hanno arrestato il sessantenne per aver violato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale a cui era sottoposto. Il giorno successivo è stato accompagnato in tribunale per l’udienza di convalida e il processo per direttissima. Dopo la convalida dell’arresto, il procedimento si è concluso con il patteggiamento della pena. Come anticipato, l’uomo ha rimediato sei mesi e venti giorni di reclusione, con la sospensione condizionale.

re. fe.