Sostegno agli studenti disabili. Un progetto da 140mila euro

Tre dei comuni dell’alto ferrarese hanno approvato progettualità dedicate alla piena inclusione sociale ed educativa di studenti con disabilità certificata. "Facciamo rete – dicono gli assessori alle politiche sociali di Cento, Terre del Reno del sindaco Roberto Lodi (nella foto) e Poggio Renatico - per dare un risposta alle necessità di tante e tanti ragazzi del nostro territorio, investendo in percorsi di orientamento e formazione". Cento, Terre del Reno e Poggio Renatico, del Distretto Ovest, hanno dunque approvato un avviso pubblico dedicato alla coprogettazione di interventi per il sostegno del successo formativo e dell’accompagnamento verso il mondo del lavoro di ragazze e ragazzi delle scuole superiori del territorio o appena diplomati, con disabilità certificata. "Abbiamo lavorato in squadra per poter costruire una progettualità che fosse dedicata a quanti più giovani e giovanissimi del nostro territorio - commentano gli Assessori alle politiche sociali Delogu (Cento), Marvelli (Terre del Reno) e Brunello (Poggio Renatico) che proseguono - Con circa 140 mila euro andiamo a finanziare diverse linee di intervento nel campo dell’orientamento e dell’empowerment lavorativo, laboratori per le abilità e la partecipazione ed inclusione attiva, nonché gemellaggi che stimolino la socializzazione e la diffusione di buone pratiche". E aggiungono. "Da parte nostra, il massimo impegno profuso nel fare rete e cercare di dare risposte a giovani con delle fragilità per garantire loro e alle loro famiglie il massimo supporto".

Laura Guerra