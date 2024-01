‘Sotto la cenere’ a Santo Spirito

Oggi, alle 17.45, il Cinema Santo Spirito ospiterà la proiezione ad ingresso gratuito del docufilm ‘Sotto la cenere’ di Amir Saleh che racconta la crisi innescata a Bergamo dalla pandemia di Covid-19 e la risposta della cittadinanza, tra dolore e solidarietà.

In “Sotto la cenere”, il regista realizza una grande presa diretta che ha molti protagonisti e assolutamente “veri”: dottori e infermiere, che hanno combattuto in prima linea l’emergenza Covid, giornaliste e giornalisti che per primi in Italia hanno coraggiosamente denunciato quanto stava accadendo in città, interviste ad ex pazienti Covid e a parenti delle vittime, gestori di locali e bar, operatori dello spettacolo, delegati sindacali, titolari di imprese di pompe funebri, avvocati e Comitati che hanno depositato gli esposti dei familiari alla Procura di Bergamo.