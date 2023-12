Sotto l’albero ’C’è un regalo per te’. Cisl e studenti accanto agli anziani

Torna per il secondo anno l’iniziativa di solidarietà ideata dalle donne della Federazione nazionale pensionati Cisl al fine di donare un pacchetto regalo personalizzato, durante le festività natalizie, a ciascun ospite delle strutture residenziali per gli anziani che hanno aderito all’iniziativa ’C’è un regalo per te’. "Il tema della non autosufficienza legata all’età avanzata delle persone sta diventando, sempre più, oggetto di attenzione – spiegano gli organizzatori – e anche la Fnp Cisl da anni con strumenti di solidarietà e sussidiarietà contribuisce alla creazione di eventi di condivisione e intrattenimento per gli anziani ospiti di strutture".

Oltre alla raccolta di doni, attraverso una campagna di comunicazione verso gli iscritti e non, verranno coinvolti gli alunni, i genitori e gli insegnanti delle scuole primarie e d’infanzia per la realizzazione di originali, colorati e personalizzati biglietti augurali che accompagneranno il dono destinato all’anziano. Il sindacato metterà a disposizione materiale didattico da destinare alle scuole che parteciperanno al progetto e acquisterà carta da regalo o scatole, decorazioni e nastri per il confezionamento dei pacchetti dono.

I protagonisti dell’iniziativa sono 9 scuole della provincia, 14 strutture per anziani, 40 volontari impegnati nell’organizzazione e circa 620 anziani raggiunti da un pensiero natalizio. "L’idea è di far incontrare i territori e collegare, tramite la solidarietà, tre generazioni – così Romeo Checchinato, segretario territoriale –: i bambini che preparano gli auguri di Natale per i nonni, i genitori e gli insegnanti impegnati nel coordinamento empatico degli alunni e gli anziani che si sentiranno meno soli durante le festività".

"Coinvolgere le giovani generazioni e avvicinarle alle persone anziane con rispetto, donare loro un po’ di gioia e di affetto – sottolinea Rosaria Prestia, responsabile coordinamento politiche di genere – - è una delle tante ’mission’ che il nostro sindacato persegue con passione ed amore. Ringrazio tutte le strutture che hanno dato la loro disponibilità, gli amici che ci portano i doni da confezionare e regalare e, soprattutto, gli alunni, gli insegnanti, i genitori e i volontari". La raccolta dei materiali si svolgerà in tutti i recapiti Fnp Cisl dove verranno anche confezionati e preparati i pacchetti regalo, e si concluderà entro il 15 dicembre in modo da programmare la distribuzione prima delle festività natalizie.

Lauro Casoni