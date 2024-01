Spaccia al Gad, pusher arrestato in viale IV Novembre

I carabinieri assistono allo scambio di droga e arrestano il pusher. È accaduto alle 15.30 di lunedì, quando una pattuglia in abiti borghesi in servizio nella zona di viale IV Novembre ha notato un uomo intento a parlare con un soggetto a cui, velocemente, ha consegnato una dose di sostanza stupefacente in cambio di una somma di denaro. Notato lo scambio, i carabinieri sono intervenuti riuscendo a bloccare senza difficoltà lo spacciatore. Addosso gli hanno trovato 12 dosi di cocaina (2,56 gammi), 10 dosi di eroina (3,3 grammi), un involucro di hashish (6,22 grammi) e 35 euro in contanti, provento dell’attività di spaccio. L’uomo, un 34enne straniero, è stato arrestato. Ieri il tribunale ha convalidato l’arresto. L’uomo è stato rimesso in libertà con l’obbligo di firma.