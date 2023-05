Spagnoletto: "Parte dei ricavi sulle vendite agli alluvionati"

FERRARA

La presentazione del libro di Ermanno Tedeschi ‘Una racchetta da tennis racconta. Ricordi familiari della Ferrara ebraica’ (Silvio Zamboni Editore), tenutasi ieri sera al Meis, è stata anche l’occasione per annunciare un’iniziativa voluta dal museo, dal suo presidente, Dario Disegni, e dal suo direttore Amedeo Spagnoletto: da maggio a dicembre, il 20 per cento del ricavato delle pubblicazioni del Meis, vendute presso il bookshop del museo, andrà alla ricostruzione delle città recentemente colpite dall’alluvione. "Abbiamo pensato a questo momento di solidarietà per la regione Emilia-Romagna – spiega Spagnoletto – nella tragedia dell’alluvione, Ferrara è stata un’isola in mezzo alla tempesta: ringraziamo l’Eterno, ma siamo vicini a chi sta a pochi chilometri da noi. Un gesto che servirà alla ricostruzione delle città, soprattutto al recupero dei beni culturali e del patrimonio colpito così duramente". Una decisione importante per quanti in questo momento stanno affrontando un periodo così complesso delle lora vita.

f.f.