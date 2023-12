Spal, crescerò con te. Gli alunni scendono in campo

Un primo approccio con il mondo dello sport professionistico per stimolare i più piccoli all’importante pratica dell’attività fisica e per far conoscere loro una realtà affermata. I giovani studenti delle classi 5A e 5B della scuola elementare di Bondeno -primaria Battisti si sono recati allo stadio Paolo Mazza di Ferrara per conoscere i segreti della Spal nell’ambito del progetto ‘Crescerò con te’. I bambini hanno avuto l’occasione di visitare lo stadio dentro e fuori, "scendendo in campo" e scoprendone gli ambienti. Gli alunni hanno anche indossato i panni dei giornalisti, intervistando il giocatore Nicola Dalmonte. "Una bella mattinata per avvicinare sempre più i nostri piccoli concittadini allo sport – è il commento dell’assessore Francesca Aria Poltronieri –. I bambini hanno partecipato a un laboratorio artistico incentrato sulla creazione di disegni per la Curva Ovest. Grazie al preside Luca Maiorano e ai docenti Rita Tinazzo, Paola Menghini, Giovanni Armando Annaloro e Domenico Zappavigna. Un ringraziamento al Comune di Ferrara che ha sostenuto il coinvolgimento dei territori nell’iniziativa".