Spal, tanti nomi ma il mercato non decolla

Tradizionalmente il mercato di serie C decolla nell’ultima fase di trattative, tanto che è diventata una consuetudine effettuare il ritiro con un gruppo di giocatori e iniziare il campionato con un organico quasi rivoluzionato. Viene da sé che le indiscrezioni che spuntano in questo periodo vanno prese con le pinze. Per esempio, è una bufala la voce di un presunto interessamento della Spal per Michele Vano, centravanti che ha realizzato nove reti con la maglia del Monterosi Tuscia. L’attaccante del club laziale, retrocesso in serie D, probabilmente cambierà squadra restando in Lega Pro. Ma non sarebbe sulla lista della spesa della Spal, anche perché senza un direttore sportivo è difficile parlare di campagna acquisti. Risulta invece fondata la pista che porta alla separazione con Riccardo Collodel, che ha un altro anno di contratto con la Spal ma non rientrerebbe più nei piani della squadra di Di Carlo. Il centrocampista piemontese era arrivato a Ferrara dal Siena con l’ambizione di ritagliarsi un posto da titolare. Effettivamente è stato utilizzato parecchio (29 presenze), ma non è mai diventato un punto fermo dello scacchiere biancazzurro. Soprattutto con mister Di Carlo, che da quando è tornato sulla panchina della Spal lo ha impiegato dal primo minuto soltanto due volte.

È stata una stagione senza dubbio al di sotto delle aspettative quella di Collodel, che nonostante sia legato al club di via Copparo fino al 2025 molto probabilmente lascerà Ferrara. Risulta ci sia stato un contatto col Novara, la società nella quale è cresciuto nel settore giovanile e dove ha giocato diverse stagioni da professionista. Se Collodel è destinato ad andarsene nonostante un altro anno di contratto, ci sono due giocatori che aspettano con ansia l’annuncio del nuovo direttore dell’area tecnica per sapere quale sarà il proprio destino. Stiamo parlando di Nahuel Valentini e Luca Siligardi, due atleti di 36 anni (l’argentino li compirà tra pochi mesi) che al termine del campionato hanno dato alla Spal la propria disponibilità a restare un’altra stagione in biancazzurro. La qualità e la personalità del difensore e dell’esterno non sono in discussione, però è chiaro che un direttore sportivo deve prendere in considerazione tanti aspetti. E confermare due giocatori classe 1988 può rappresentare un rischio, soprattutto per chi avrà tanti problemi nel mercato in uscita come la Spal.

La trattativa per il rinnovo di contratto di Valentini e Siligardi è tra i primi nodi che dovrà affrontare il nuovo direttore sportivo dopo essersi insediato. Non è in discussione invece la confermare di Mirco Antenucci che a quasi 40 anni (li compirà a inizio settembre) onorerà l’ultimo anno di contratto della propria carriera agonistica prima di cominciare un percorso diverso.