Spal, ultimo giorno per l’iscrizione alla C

Il conto alla rovescia sta per scadere, e la Spal non si è ancora iscritta al prossimo campionato di serie C. Dalle parti di via Copparo assicurano che la situazione è sotto controllo, aggiungendo che spesso e volentieri per le società è consuetudine aspettare l’ultimo giorno utile per inviare tutta la documentazione dopo aver effettuato tutte le verifiche del caso. Dopo quello che è accaduto con il deferimento, completare la procedura con un giorno di anticipo avrebbe contribuito a tranquillizzare i tifosi che temono brutte sorprese. Niente da fare, bisogna aspettare ancora. C’è tempo fino alle 23,59 di oggi, ma si spera che la fumata bianca arrivi al massimo nel corso del pomeriggio. Negli uffici del centro sportivo Fabbri, sta lavorando su questo fronte un team di sei persone, dal direttore generale alla segreteria generale e sportiva passando per l’amministrazione. A quanto pare, la documentazione richiesta dalla Lega Pro è enorme: sul portale di riferimento vanno caricate tutte le quietanze di pagamento, i bonifici, gli stipendi e chi più ne ha più ne metta.

Stando a quanto filtra, dalla sede biancazzurra quindi non dovrebbero davvero esserci problemi. Se non fosse che l’attenzione per la corsa all’iscrizione sta facendo slittare l’annuncio del nuovo direttore dell’area tecnica. Va detto comunque che anche da questo punto di vista la situazione sembra abbastanza definita. A prescindere dalla destinazione, Giuseppe Magalini dovrebbe restare in serie B. E la Spal punta forte su Alex Casella che ha un contratto con la Pro Vercelli anche per la prossima stagione ma non dovrebbe avere grossi problemi a liberarsi e cominciare la propria avventura a Ferrara. Più sfumata la candidatura di Moreno Zocchi del Pontedera, finito nel mirino dell’Ancona. Curiosamente il club dorico fino a pochi giorni fa aveva inseguito Andrea Colombino della Torres, il primo direttore sportivo accostato con forza alla Spal. Il dirigente alla fine ha deciso di restare a Sassari, dove ha prolungato il proprio contratto fino al 2026.

Così, l’Ancona ha iniziato a corteggiare Zocchi, tenendo comunque aperte anche altre piste. Pure la società dorica infatti sta guardando in Piemonte, per la precisione al Novara e al direttore sportivo Christian Argurio che in questo momento sembra balzato in pole position. C’è grande fermento quindi sul mercato dei direttori dell’area tecnica, con tanti club di serie C pronti a cambiare rotta. Il chiaro favorito a prendere il posto di Filippo Fusco in casa Spal è Casella, però serve ancora qualche giorno di pazienza. Ai tifosi e anche a mister Di Carlo, al quale è stato ufficiosamente promesso il rinnovo di contratto che arriverà però soltanto dopo l’annuncio del direttore sportivo. Il primo giorno della settimana è trascorso senza sussulti, il secondo dovrà necessariamente portare in dote l’iscrizione al campionato. E in quelli successivi ci si aspettano le firme di Casella e Di Carlo.