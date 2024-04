"Spazio di confronto aperto per ascoltare la nostra comunità"

Non è mancata la partecipazione, all’inaugurazione della sede elettorale della coalizione a sostegno del progetto ‘Riparti Copparo’ e della candidatura a sindaco di Enrico Bassi. La sede, nella centralissima via Cavour, è stata definita dall’aspirante primo cittadino una "casa" della coalizione: "La nostra idea – ha spiegato – è quella di avere uno spazio di confronto e ascolto aperto, inclusivo, attraverso cui continuare non solo l’elaborazione delle proposte programmatiche della nostra coalizione, ma anche e soprattutto ascoltare le esigenze della comunità. Tutto questo è frutto del lavoro dei rappresentanti del nostro gruppo che ci tengo a ringraziare per l’impegno". Quindi, la nuova sede rappresenterà un punto di riferimento sia per il gruppo di lavoro, che per la comunità. Enrico Bassi ha evidenziato come l’inaugurazione della sede sia giunta a seguito di un periodo particolarmente importante: "Nella giornata di sabato abbiamo completato la presentazione delle liste che fanno parte della coalizione – ha ricordato –: la lista civica Rinascita, quella del Partito Democratico e quella del Movimento 5 Stelle. In tutto quarantasei candidati consiglieri, ma una sola squadra pronta ad impegnarsi per il bene del territorio". Il candidato sindaco ha rivolto un sentito ringraziamento a quanti hanno preso parte all’inaugurazione, rimarcando come ciò sia rappresentativo della volontà "di stare insieme e confrontarci di persona". Poi, la cerimonia del taglio del nastro, accompagnata da un sentito applauso dei presenti, prima di un momento conviviale all’interno della sede. A portare il proprio saluto ad Enrico Bassi e ai candidati consiglieri che hanno preso parte al momento inaugurale della sede, anche l’assessore regionale al Bilancio Paolo Calvano. Nei giorni scorsi sono state presentate tutte e tre le liste che faranno parte della coalizione a sostegno dell’aspirante primo cittadino. Occasioni nelle quali Bassi ha sempre rimarcato che la loro composizione e partecipazione al progetto sia stata frutto di un approfondito percorso di dialogo, nell’ambito del quale è stata trovata convergenza di idee e proposte che confluiranno in un programma elettorale che, come citato dal candidato sindaco e dai propri sostenitori, vedrà tra i temi l’attenzione alle frazioni, scuola, ambiente, lavori e sviluppo e sanità, solo per citare alcuni degli argomenti che sono stati affrontati nei precedenti incontri.

Valerio Franzoni