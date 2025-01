Spiaggia libera dai rifiuti, raccolti oltre 600 chili

LIDO DEGLI ESTENSILe festività non hanno fermato la raccolta dei rifiuti in spiaggia. Sabato scorso, infatti, si è svolta una nuova iniziativa di pulizia ambientale che ha visto coinvolti più di una trentina di volontari dell’associazione Plastic Free che si sono dati appuntamento a Lido degli Estensi. In due ore di lavoro, guanti alle mani, hanno rimosso dalla spiaggia circa 650 chilogrammi di rifiuti. Rifiuti portati dalle mareggiate di fine autunno che hanno depositato sull’arenile, oltre a tantissimi tronchi, anche un’infinità di plastica. Da parte dell’amministrazione comunale di Comacchio è stato rivolto il più sentito ringraziamento, a nome della comunità alla referente di Plastic Free Comacchio Laura Felletti Spadazzi e a tutti i volontari "per l’ennesimo gesto d’amore verso il territorio, per l’alto senso civico, per il messaggio di speranza per il futuro". Attraverso questa ennesima iniziativa aperta a tutti quanti volessero partecipare, oltre a riportare pulizia e decoro sulla spiaggia della località balneare, Plastic Free ha inteso lanciare un nuovo messaggio di sensibilizzazione riguardo la necessità di un maggiore rispetto dell’ambiente che ci circonda. Un messaggio che accompagna le tante iniziative di pulizia ambientale che vedono l’associazione e volontari aderenti impegnati sulla costa comacchiese e non solo.