"Sport e sociale fanno squadra. La nostra lista sostiene Baldini"

C’è il vicesindaco uscente Sauro Borea e l’assessore alla Cultura Delia Forti, ma anche tanti volti nuovi nella lista civica "Baldini Sindaco". Si tratta di Matteo Albini, Andrea Bellettati, Giulia Biavati, Sauro Borea, Daniele Carnaroli, Matteo Checcoli, Giulia Ciani, Michele Dal Pozzo, Roberto Diolaiti, Graziella Fabbri, Delia Forte, Monica Malagolini, Arturo Masini, Luca Preti, Alberto Ulivi, Rebecca Zagatti.

Il gruppo di candidati che si è raccolto in questa lista civica è espressione del percorso fatto in questi cinque anni: un gruppo di 16 persone che hanno l’impegno civico al centro del loro fare e che ha rappresentato in questi anni una larga fetta della cittadinanza. "Con loro ho collaborato, o mi sono confrontato, in questo mandato amministrativo – è la presentazione del sindaco uscente e candidato sindaco Andrea Baldini – In questi cinque anni ho avuto il privilegio di conoscere a fondo, e collaborare, con tanti concittadini che si impegnano nel privato, o nell’associazionismo sportivo e sociale, nella sanità e nella cura del territorio. Argentani che conoscono profondamente il proprio paese e amano le proprie piazze e che in occasione di questo importante appuntamento hanno deciso di contribuire mettendo a disposizione le loro idee per progettare l’Argenta del 2030, e la propria disponibilità a fare in modo che questo impegno diventi concreto nei prossimi cinque anni".

Ricordiamo che cinque le liste che appoggiano la candidatura di Andrea Baldini: il Partito democratico, che è la forza attuale di governo del Comune e perno della coalizione; Argenta Riformista, che raccoglie alcuni riferimenti politici importanti a livello nazionale, come i socialisti, Azione e Italia Viva e più Europa, ma che ha un forte radicamento a livello territoriale, e due liste civiche: #Futurogreen che ha una storia di militanza nelle ultime due elezioni e la lista Baldini Sindaco. Infine il Movimento Cinque Stelle, che ha scelto di affiancare e sostenere per le prossime comunali il fronte progressista.

Franco Vanini