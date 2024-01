Sportello centrale anagrafe. Prima apertura di sabato

Primo sabato di apertura, ieri, per lo Sportello centrale di anagrafe (Sca) di via Fausto Beretta 1, implementato nell’accessibilità e nell’offerta all’utenza. L’individuazione del sabato come giornata dedicata al rilascio delle carte di identità elettroniche è una delle novità comprese nella riorganizzazione del servizio, effettuata su impulso dell’assessore comunale Cristina Coletti, con delega ai Servizi demografici e stato civile. "Grande soddisfazione – dice l’assessore Cristina Coletti – per la risposta data dall’utenza, che si è rivolta stamattina allo Sportello centrale di anagrafe. La scelta di estendere l’orario di attività per l’ottenimento della carta di identità, garantendo due sabati ogni mese, è una decisione strategica che va incontro alle richieste della cittadinanza. Con questa innovazione, unita al raddoppiamento delle postazioni in cui si può ottenere la carta di identità elettronica, l’obiettivo è rilasciare ogni anno dodicimila documenti in più, da aggiungere agli oltre quindicimila già rilasciati ogni anno. L’intento è arrivare a ridurre del 50% le tempistiche di attesa per le prenotazioni. Ringrazio la cittadinanza che ha colto il rinnovamento e gli operatori per l’ottimo lavoro svolto nella gestione dell’attività".

Il richiedente della carta di identità elettronica più piccolo è stato Tommaso di 5 anni. La prossima apertura nei fine settimana dello Sportello centrale di anagrafe sarà sabato 27 gennaio. Da febbraio entrerà inoltre in vigore il calendario che vedrà aperture alternate il primo e il terzo sabato di ogni mese. Per l’ottenimento delle carta di identità elettronica rimangono attive, in settimana, le sette postazioni collocate al numero 19 di via Fausto Beretta – due dedicate al rilascio in urgenza dovuta da furti e smarrimenti – e nelle sedi delle Delegazioni Est (via Putinati, 165), Sud (via Sansoni, 20, Gaibanella), Nord (piazza Buozzi, 14, Pontelagoscuro) ed Ovest (via Ladino, 24, Porotto).

re. fe.