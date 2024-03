Spring Sup Race, già iscritti quattrocento atleti. E’ una delle cinque tappe del Mondiale

Tra il 5 e il 7 aprile, torna l’appuntamento con la Spring Sup Race sulla costa comacchiese, giunta alla settima edizione. L’evento, organizzato dalla società locale Delta Sup con la direzione di Simone Tugnoli Peron (presidente della società e tecnico della nazionale italiana), si terrà a Lago delle Nazioni (il 5 e 6 aprile) e nel tratto di mare tra il Lido delle Nazioni e il Lido di Volano (7 aprile). Sono già iscritti 400 atleti provenienti da tutto il mondo, con rappresentanti nazionali da ventitré nazioni diverse tra cui Giappone, Sudafrica, Stati Uniti, India, Marocco e da moltissimi stati europei. La gara è internazionale e sarà una delle cinque tappe del mondiale, in attesa della finalissima che si svolgerà a novembre 2024 a Sarasota negli Stati Uniti.