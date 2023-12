"Staff di Fabbri, fare chiarezza sui rimborsi spesa"

I rimborsi spesa dei membri dello staff del sindaco Alan Fabbri, al centro di un’interrogazione della consigliera del gruppo Misto, Anna Ferraresi. L’obiettivo è capire "la giustificazione del comportamento dei collaboratori del sindaco – Carla Bazzan, Michele Lecci e Filippo Manvuller – i quali hanno richiesto rimborsi di trasferte, anche di cifre irrisorie come 15 euro, mettendo in discussione se la retribuzione che essi percepiscono sia insufficiente a coprire le spese sostenute". Non solo. Ferraresi vuole fare chiarezza sul motivo per cui "la segretaria particolare del sindaco lo accompagna frequentemente in viaggi in Italia e all’estero, e se la stessa, non sia in grado di coprire le spese private (2.015,51 euro) senza utilizzare denaro pubblico".