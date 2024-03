Stasera Maria Pia De Vito con ’This Woman’s Work’

Stasera alle 21.30 in collaborazione con Crossroads, al Torrione sarà il turno di Maria Pia De Vito e del suo ’This Woman’s Work’, lavoro basato su composizioni originali della stessa De Vito e da Matteo Bortone. Maria Pia De Vito è tra le vocalist italiane più amate anche oltre i confini dello stivale. Ci ha sempre abituati a progetti originali sempre di alto profilo, pur in differenti ambiti espressivi, dall’amore per la musica brasiliana, a quello per gli autori del great american songbook, alla musica cantautorale statunitense e per la tradizione canora napoletana. This Woman’s Work, suggellato dal disco della Parco della Musica Records, vede protagonista un quintetto nuovo di zecca. Questo nuovo lavoro è basato su composizioni originali di De Vito e Bortone, composizioni collettive e riletture di brani di varia provenienza, dal jazz di Tony Williams, Ornette Coleman, al cantautorato di Elvis Costello e Kate Bush, a elementi di folk inglese e americano. Una riflessione sulla condizione femminile e sulle strategie di sopravvivenza che le donne assumono da secoli a questa parte. L’ispirazione per i testi viene da autrici quali Virginia Woolf, Rebecca Solnit, Margaret Atwood. L’interpretazione vocale della De Vito è supportata da talenti innovativi.