"Statale Adriatica, chiarezza sui tempi alla variante"

I soldi sono stati stanziati, circa 130 milioni dopo la rivalutazione a seguito dell’incremento delle materie prime per le conseguenze della guerra in Ucraina, ma l’opera viaria attesa dal dopoguerra per dare respiro ad Argenta, soffocata dal traffico pesante, non è partita né si intravvedono all’orizzonte spiragli positivi. Ecco dunque che i consiglieri regionali ferraresi del Pd Marcella Zappaterra (nella foto, prima firmataria) e Marco Fabbri, hanno preso carta e penna e scritto un’interrogazione al presidente Stefano Bonaccini, nella quale chiedono "di fare chiarezza sui tempi di realizzazione della variante alla statale 16 Adriatica ad Argenta, un’opera strategica per la viabilità del territorio. L’attuale ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini aveva annunciato che il Governo si sarebbe impegnato a portare a termine i lavori di costruzione della variante entro il 2023, ma tra le opere sbloccate dall’ultimo pacchetto d’investimenti sembra che non vi rientri la variante alla statale 16 di Argenta, nonostante gli annunci del ministro in merito".