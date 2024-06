Stefano Bottoni commendatore al merito della Repubblica Italiana

In occasione della celebrazione del 78esimo anniversario della proclamazione della Repubblica, è stato consegnato domenica a Stefano Bottoni – ideatore e fondatore del Ferrara Buskers Festival – il diploma di onorificenza di Commendatore dell’Ordine ‘Al merito della Repubblica Italiana’.

Sul palco del teatro Comunale Abbado, dove è avvenuta la cerimonia, Stefano Bottoni ha voluto esprimere la sua profonda gratitudine e condividere un messaggio di ispirazione. "Ringrazio infinitamente per questa onorificenza – ha dichiarato –. Quando nell’87 mi era venuta l’idea e avevo scritto il progetto, più la leggevo e più pensavo fosse totalmente distante da ogni logica organizzativa. Stavo per stracciare ogni foglio scritto a macchina, quando successe una cosa stranissima: entrò a sorpresa nella mia officina Lucio Dalla. Lui mi disse: ‘Bella idea, se riesci a fare questo festival chissà che non riesca a venire a suonare anche io!’. È stato in quel momento che ho scelto di crederci davvero e di proseguire. Per questo voglio dire ad ognuno di voi, soprattutto ai ragazzi: se vi capita di pensare a un progetto assurdo dove le persone si mettono a ridere… sappiate che è un complimento. Vuol dire che siete sulla strada giusta. Non smettete mai di crederci e di sognare, chissà che un giorno non saliate anche voi da questa scaletta, per ricevere un’onorificenza simile che oggi mi riempie di grande orgoglio".

Una storia, quella di Stefano Bottoni e del Ferrara Buskers Festival, la kermesse di artisti di strada che attira pubblico da tutta Italia e non solo, che oggi funge da esempio e incoraggiamento per tutti coloro che aspirano a realizzare i propri progetti, per quanto impossibili possano sembrare.