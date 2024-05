Stelle al merito per tre nuovi ’Maestri’ di Basell ed Enel Green. Oggi le onorificenze

Tre ferraresi sono stati nominati quest’anno ’Maestri del Lavoro’ e riceveranno l’onorificenza della Stella al merito del lavoro. Si tratta di Tiberio Bonora e Maria Chiara Ferrari, dipendenti di Basell Poliolefine Italia, e di Sergio Grigatti, dipendente di Enel Green Power. La solenne cerimonia di consegna delle onorificenze si svolgerà oggi a Bologna presso il Salone del Podestà di palazzo Re Enzo alla presenza delle massime autorità regionali e provinciali. Si tratta della più alta onorificenza che la Repubblica Italiana riconosce ai lavoratori dipendenti che si sono distinti per particolari doti di perizia, laboriosità, iniziativa ed etica professionale. Una particolare nota di merito per i tre neo Maestri del Lavoro è quella di avere contribuito allo sviluppo e alla formazione dei giovani lavoratori. Questa onorificenza è anche un riconoscimento pubblico e importante per le aziende e per la loro capacità, di valorizzare i talenti personali, lo spirito innovativo e l’inventiva dei dipendenti.