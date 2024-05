Stili sani di vita sul lavoro. Una giornata di riflessioni

’Luoghi di lavoro che promuovono salute. Sani stili di vita nei luoghi di lavoro’: questo il tema e il titolo dell’iniziativa dedicata alla prevenzione negli ambienti professionali in programma domani alla Cittadella San Rocco (ex Sant’Anna, aula Leoniceno). L’evento, con il patrocinio della Regione, è organizzato dall’Uoc dell’Asl, e ha come obiettivo la promozione della salute negli ambienti professionali per sensibilizzare i lavoratori all’adozione di stili di vita. "Le aziende aderenti – così una nota dell’Ausl –, attraverso un processo partecipato e incentrato sulla figura del medico competente, si fanno motore attivo per orientare in modo positivo le abitudini di vita dei lavoratori e migliorare le conoscenze in tema di salute dei propri collaboratori. Per la realizzazione del progetto è fondamentale la figura del medico competente, infatti il suo intervento è decisivo sia nella scelta delle azioni da inserire nel programma che nel supporto individuale al cambiamento verso stili di vita salutari fornito al singolo lavoratore grazie ad un approccio di tipo motivazionale". La presentazione ferrarese avverrà con la partecipazione di Maria Teresa Cella del settore Prevenzione collettiva e Sanità pubblica, responsabile regionale del programma “Luoghi di lavoro che promuovono salute” della regione. Per l’iscrizione all’incontro è necessario compilare un modulo online, pubblicato nella home page del sito dell’Ausl, sezione Eventi.