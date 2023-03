Stop alla violenza sulle donne "Non è normale che sia normale, premiati i video dei giovani"

Un contest nazionale tra le scuole italiane, per la realizzazione di brevi video stile Tik Tok o reel stile Instagram ispirati alla canzone "Non è normale che sia normale", lanciata quattro anni fa dal gruppo musicale dei New Poets e diventata ormai uno standard della lotta contro la violenza sulle donne. La cerimonia conclusiva del contest, con la premiazione delle opere e delle studentesse vincitrici, si è svolta ieri, in collegamento tra la Cna di Ferrara, dalla propria sala convegni, e la Cna di Potenza, dalla Biblioteca nazionale del capoluogo lucano.

"Abbiamo unito idealmente il Sud e il Nord d’Italia nel segno della lotta alla violenza di genere – ha spiegato Marco Toscano, il docente dell’istituto Tecnico Copernico Carpeggiani che quattro anni fa lanciò il progetto New Poets – e abbiamo coinvolto tante realtà diverse. Il nostro obiettivo è proporre un modello da seguire per comunicare con i giovani sui grandi temi sociali. Lo proponiamo alle scuole ma anche alle realtà come Cna, che è stata al nostro fianco sin dal principio". "Anche quest’anno abbiamo affrontato l’8 marzo, Giornata Internazionale della donna in un’ottica innovativa, coinvolgendo i giovanissimi e le scuole – ha detto la Presidente di Cna Impresa Donna Ferrara Jessica Morelli – Organizzare insieme al professor Toscano, ai New Poets, all’Iti Copernico Carpeggiani e alla Cna di Potenza la cerimonia conclusiva dell’Italian Schools Challenge ci ha permesso anche di analizzare l’uso delle tecnologie digitali a fini didattici ed educativi".

La canzone "Non è normale che sia normale" è stata eseguita da una formazione dei New Poets nel corso della mattina, con il consueto grande successo "Crediamo molto in queste iniziative che ci mettono a diretto contatto con le giovani generazioni – spiega la Responsabile di Cna Impresa Donna Amelia Grandi – Solo collaborando con loro riusciremo a raggiungere in futuro l’autentica parità di genere". "I giovani sono portatori di idee nuove e visioni del mondo innovative. Per questo – ha detto la responsabile di Cna Comunicazione Silvia Merli – vedere la sala convegni Cna piena di studenti". La mattina si è aperta con il saluto del direttore di Cna di Ferrara Diego Benatti, e si è chiusa con le parole del direttore di Cna Potenza Giuseppe Macellaro.

re.fe.