"Stop Escalation. Fare pressione sul Libano"

"L’aggressione di truppe di Hamas ai confini israeliani, con eccidi e rapimenti di civili israeliani rappresenta più che un atto di guerra un atto contro l’umanità – così comincia l’interrogazione dell’onorevole Mauro Malaguti – , migliaia di razzi lanciati e truppe provenienti da terra, aria e mare, hanno invaso lo stato di Israele a 50anni esatti dallo storico attacco arabo che poi sfociò nella guerra del Kippur. Attualmente l’Italia è a capo della missione Unifil (United Nations Interim Force in Lebanon) nata con la Risoluzione 425, adottata in data 19 marzo 1978 da parte del Consiglio di Sicurezza delle

Nazioni Unite". Malaguti chiede se non sia il caso di attivare "tutte le fonti diplomatiche per fare pressioni sul Libano affinché non si allarghi il fronte del conflitto, con tutte le conseguenze che si possono prevedere".