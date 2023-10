Strade e marciapiedi, lavori per un milione

Risorse aggiuntive per la ristrutturazione viaria, resa possibile con i ribassi della gara d’appalto da 600 mila euro per la manutenzione triennale. Grazie a queste somme l’amministrazione Bernardi potrà continuare a investire sulle strade e i marciapiedi del territorio comunale, sia del capoluogo che delle frazioni, per garantire standard di sicurezza, specialmente nei confronti di pedoni e persone diversamente abili, che rappresenta la categoria maggiormente esposta ai disagi. La giunta ha approvato il progetto esecutivo per interventi che interesseranno i percorsi pedonali di via Zambia, via Tanzania, parte di via Ghana nel capoluogo, oltre ai marciapiedi di via Quartiere - Runco, nei pressi della sala civica nella frazione di Runco, per un importo complessivo di circa 95 mila euro e che saranno appaltati entro fine anno. "La scelta delle vie interessate – commenta l’assessore ai Lavori Pubblici, Mobilità e Viabilità, Michela Bigoni - è frutto di un importante lavoro dell’Ufficio tecnico, che nei mesi scorsi ha provveduto a una ricognizione puntuale delle criticità, che ci ha consentito di dare priorità a quei percorsi che versano in condizioni peggiori e ci ha messo a conoscenza degli interventi e delle risorse necessarie così da poterli programmare". In questi giorni la viabilità è inoltre interessata da lavori di asfaltatura, realizzati in collaborazione con Hera, che interessano le vie Leopardi, Moraro e Silvio Pellico nel capoluogo oltre a via Fortezza a Portorotta, via Labriola a Maiero e Via Quartiere – Runco a Runco. E ancora: "L’attenzione alla viabilità non riguarda solamente la sicurezza delle strade urbane, ma siamo sempre attenti a cogliere le opportunità di contributi per la realizzazione o riqualificazione di percorsi ciclopedonali extraurbani, ottima alternativa per scoprire anche gli ambienti naturali".

La scorsa settimana è stato approvato il progetto esecutivo per la riqualificazione del percorso ciclabile "Bruno Traversari", nel tratto tra le oasi di Portomaggiore e le Anse vallive di Ostellato. Il progetto è stato realizzato in collaborazione con il comune di Ostellato ed è stato candidato al bando regionale riservato alle Unioni dei Comuni. Il progetto complessivo comporta una spesa di circa 243.000 euro, di cui 218.500 finanziati da contributo. "Siamo fiduciosi – conclude l’assessore Michela Bigoni – che anche questa candidatura andrà a buon fine e il contributo venga concesso, così da poter riqualificare il percorso ciclabile e consentire ai cittadini amanti della mobilità sostenibile di fruire delle bellezze naturali ambientali che il territorio dell’Unione dei Comuni offre ai visitatori".

Franco Vanini