’Strade sicure’ in città: "La presenza di divise?. Un deterrente utile nelle aree più a rischio"

Quali sono le criticità (lo chiediamo al colonnello Lorenzo Latini, comandante del Raggruppamento Strade Sicure ’Emilia Romagna, Toscana, Marche Umbria’, ndr) che i militari riscontrano a Ferrara e quali le differenze ’operate’ rispetto ad altre città simili per dimensione e problematiche?

"L’impiego dell’Esercito nell’ambito dell’operazione ’Strade Sicure’ permette di garantire una cornice di sicurezza efficace attraverso l’esecuzione di attività statiche e dinamiche, per la prevenzione e il contrasto delle attività illegali. Personalmente, non ravviso particolari differenze rispetto ad altri capoluoghi di dimensioni simili e il dispositivo impiegato a Ferrara non si discosta da quello che possiamo trovare in altre località".

I militari come si interfacciano con le forze di polizia?

"I militari dell’Esercito Italiano lavorano in concorso e congiuntamente alle Forze di Polizia per il presidio del territorio e delle principali aree metropolitane e la sorveglianza dei punti sensibili. Sono sempre a stretto contatto con i colleghi e insieme fanno fronte a qualsiasi situazione. I nostri soldati offrono un contributo operativo efficace grazie al continuo e specifico addestramento che prevede, tra l’altro, moduli come Metodo di Combattimento Militare (MCM), un sistema di combattimento a distanza ravvicinata, creato per intervenire con gradualità e tempestività in ogni situazione".

Quali complessità presentano (se ve ne sono) gli obiettivi sensibili della città?

"La sorveglianza di tutti i siti viene accuratamente pianificata e analizzata, non parlerei quindi di

complessità quanto invece di trovare la giusta e migliore risposta al fine di offrire una soluzione più efficace possibile in uno scenario certamente mutevole".

Dopo le ultime risse in zona stazione, il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica ha disposto un maggiore utilizzo dell’Esercito nelle aree calde. Può essere una carta vincente?

"La presenza di personale atto a svolgere un servizio di ordine pubblico è un eccellente deterrente. Le esperienze pregresse ci dicono che dove si interviene con personale in uniforme i risultati sono ottimi. Pertanto ogni azione decisa e concordata porta a un miglioramento".

Ritiene che il contingente schierato sia numericamente adeguato?

"Il numero di militari e la dislocazione vengono stabiliti durante il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica. Tuttavia, i fattori che concorrono all’efficacia sono la professionalità dei soldati, la tempestività di intervento, la capacità di rischieramento delle unità in ogni condizione che in molteplici circostanze hanno assicurato e assicurano la salvaguardia della vita umana e la tutela del bene comune".