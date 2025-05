Studenti a lezione di startup col progetto ’Calling’

Al via il progetto ‘Ferrara Calling’, inserito all’interno del programma Ferrara Talent Playground per promuovere la città come destinazione ideale per studenti e professionisti internazionali. "Sono contenta - ha affermato Chiara Scaramagli (Assessore alla Pubblica Istruzione e Politiche Giovanili) - di poter presentare questo progetto. Come amministrazione vogliamo mettere al centro i nostri giovani, dunque fare in modo che possano scegliere il nostro territorio è molto importante. Stiamo lavorando tantissimo per loro affinché possano cercare di costruire una vita propria e un futuro in questa città. Dobbiamo essere aperti ai nostri talenti e offrire loro servizi di qualità".

"Questo progetto - ha specificato Maria Giovanna Govoni (Referente ART-Er) - si rivolge ai talenti internazionali, che fra erasmus o corsi accademici inglesi si trovano a passare per la città di Ferrara. Quest’ultimi hanno necessità di avere altri servizi per poter immaginare di potersi fermare qui, quindi noi come ART-Er non possiamo che supportare questa iniziativa. L’obiettivo è chiaro: rendere la città di Ferrara una meta attrattiva per i talenti internazionali".

Un ciclo di 3 webinar, interamente in lingua inglese, che diversificherà la propria offerta fra la comprensione del mondo del lavoro, dello stile di vita e delle proprie idee imprenditoriali nella città estense, come anche illustrato da Eleonora Mazzeo (Innovation Officer di Laboratorio Aperto): " Siamo onorati di dare un contributo a questa iniziativa, perché il laboratorio aperto è un luogo dedicato alla partecipazione attiva della cittadinanza". "La partecipazione - ha concluso Mazzeo - sarà gratuita e basterà iscriversi tramite il link presente sul sito di Laboratorio Aperto. Il primo appuntamento (martedì 20 maggio) si baserà sulle opportunità lavorative a Ferrara; il secondo appuntamento (giovedì 22 maggio) è dedicato a tutto il mondo universitario qui in città; il terzo appuntamento (martedì 27 maggio) si concentrerà su come poter sviluppare una start-up".

r. f.