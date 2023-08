Studenti da dieci e lode all’esame "Premiati i ragazzi eccellenti"

Quella di ieri è stata una mattinata sicuramente emozionante per tre alunni della Scuola secondaria di primo grado ‘Alessandro Manzoni’ di Mesola e Goro, che hanno ricevuto un meritatissimo premio per aver conseguito il risultato di dieci e lode all’esame. A ricevere il riconoscimento, dinanzi ad una platea di genitori e docenti, sono stati Giorgia Selvatico, Giulia Benvenuti e Jacopo Garolla, accolti dalle sentite congratulazioni della dirigente scolastica Adriana Naldi, del sindaco di Goro Maria Bugnoli, dell’assessore comunale all’Istruzione e alla Cultura di Goro Daniela Mangolini, della vice sindaco di Mesola Elisa Bellini e della presidente del Consiglio d’Istituto Genny Roma. La prima cittadina di Goro ha posto l’accento sull’importanza dello studio e si è complimentata con gli studenti che hanno ottenuto un importante risultato: "Mi auguro – ha affermato – che possiate raggiungere successi anche in futuro". La vice sindaco di Mesola Bellini ha portato il saluto del primo cittadino e presidente della Provincia Gianni Michele Padovani e, anche nella sua qualità di docente dell’istituto stesso, ha rimarcato come il risultato ottenuto dai tre giovani sia stato motivo di grande orgoglio.

v.f.