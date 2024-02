Successo lungo 50 anni, premiata torneria Coatti: "La forza dei valori"

Torneria Coatti, 50 anni di successo. La consegna di una targa da parte di Cna Ferrara. E’ il traguardo raggiunto dalla Torneria Coatti di Longastrino. Fondata da Lino Coatti nel 1974, l’azienda opera come contoterzista per medie imprese, nella costruzione di cilindri idraulici. Qualità e affidabilità, i valori che Lino Coatti ha praticato in azienda, centrali anche oggi per il figlio Nicola, subentrato al padre nel 2014. La torneria è sempre stata associata Cna. Il direttore di Cna Ferrara Matteo Carion, accompagnato dal responsabile dello sviluppo Associativo Andrea Cobianchi e dal responsabile per l’area di Argenta Diego Prado, ha consegnato ai titolari della Torneria, il padre Lino e il figlio Nicola, un riconoscimento.