"Sul teatro i cittadini devono sapere. Vanno mostrati gli atti della causa"

"Sono costretta a sollevare una questione che ritengo importante. Ho appreso che l’atto di citazione relativo alla causa di risarcimento danni promossa dall’azienda cui il comune ha revocato l’appalto è stato notificato in data 23 dicembre 2024. Tuttavia, durante il successivo Consiglio Comunale in cui si è votato il bilancio, il sindaco Accorsi non ha dato questa informazione ai consiglieri, nonostante le mie precise domande in proposito. Non aver comunicato un atto ufficiale di tale rilevanza rappresenta, a mio avviso, una mancanza di trasparenza e rischia di compromettere la fiducia dei cittadini nelle istituzioni". Così la consigliera di Fratelli d’Italia Francesca Caldarone torna ancora una volta sulla causa per risarcimento danni intentata dall’ex azienda appaltatrice nei confronti del Comune.

E ancora: "A mio avviso è dovere del sindaco avvisare il consiglio comunale – continua Caldarone – e i cittadini su questioni cruciali che riguardano il nostro patrimonio culturale. Non vorrei che si volesse evitare il dibattito pubblico". Caldarone spiega perché la notizia del risarcimento andava comunicata subito: "Prima di votare un bilancio comunale, in cui vengono prese decisioni importanti sulla destinazione dei fondi comunali, che appartengono a tutti noi cittadini, la comunità e i consiglieri avevano il diritto di essere informati e coinvolti. La trasparenza non è solo un dovere morale, ma molto di più".

Caldarone non lesine le critiche: "Come non bastasse, in seguito al mio legittimo accesso agli atti per avere conoscenza dell’atto notificato al comune, gli uffici comunali, pur inviandomene copia, mi hanno intimato di mantenere il segreto sul contenuto dell’atto, adombrando conseguenze legali civili e penali. Mi chiedo se sindaco sia a conoscenza di questa a mio avviso ingiustificata limitazione del diritto dei cittadini a conoscere gli argomenti addotti dall’azienda a sostegno delle proprie pretese per poterne valutare l’eventuale fondatezza? Credo infatti che dovrebbe essere proprio l’amministrazione, In ossequio al principio di trasparenza, a rendere partecipi i cittadini sui rilievi sollevati dall’azienda".