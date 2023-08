’Sulle tracce del cervo delle dune’, passeggiata guidata al tramonto

In collaborazione con il reparto Carabinieri Forestali per la Biodiversità di Punta Marina-Ra, proseguirà venerdì 11 agosto con la passeggiata al tramonto “Sulle tracce del cervo delle dune”, il ricco programma di iniziative, organizzato dal Comune di Codigoro e dalla Pro Loco di Codigoro, alla scoperta delle meravigliose aree boscate della Riserva Naturale del Gran Bosco della Mesola. Per partecipare alla speciale passeggiata al tramonto (costo 15 euro), che culminerà con una degustazione nella Casa del Pescatore dell’Oasi di Canneviè a Volano, è obbligatoria la prenotazione.