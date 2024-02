Sventola il tricolore dell’Anpi di Ostellato. Delegazione sfila al flash mob di Comacchio

Non solo in città. Oltre alla manifestazione che si è svolta l’altro giorno a Ferrara, anche in provincia numerose le iniziative per ribadire il no alla guerra. Una delle manifestazioni è stata promossa dalla sezione Anpi di Ostellato che ha aderito all’iniziativa indetta dalla ‘Rete per la pace’. I volontari hanno organizzato un banchetto al mercato settimanale. E hanno partecipato, con una delegazione di Ostellato, al flash mob di Comacchio. "L’escalation che sta subendo il ricorso alle guerre – dice l’Anpi di Ostellato – per risolvere ogni tipo di conflitto e la corsa al riarmo è propedeutica alla distruzione del pianeta e dell’umanità. E i conflitti più a vicino a noi, quello in Ucraina, il genocidio che sta avvenendo a Gaza e la posizione pilatesca del nostro governo ci comunicano che il mondo sta scivolando velocemente verso il baratro e che le donne e soprattutto gli uomini di buona volontà sono sempre più rari". Cessate il fuoco in Palestina e in Ucraina, lo slogan scelto dalla ‘Rete per la Pace di Ferrara’ che ha dato vita alla manifestazione in piazza della cattedrale. "Per dire no a tutte le guerre nel mondo e no al riarmo, per costruire un mondo di pace, di sicurezza e di benessere per tutte e tutti".