Talmor sul palco con il quartetto. Coleman e la voce del sassofono

Sbarca al Torrione, questa sera, Ohad Talmor, apprezzato sassofonista ma anche stimato compositore e arrangiatore che insieme a Joel Rossa, Chris Tordini e Eric McPherson costituiscono il quartetto Back to the Land. In questa occasione ascolteremo musica di Ornette Coleman trascritta da Ohad Talmor a seguito del ritrovamento di una registrazione inedita che Lee Konitz conservava nel proprio appartamento e venuta alla luce solo dopo la sua morte.

L’evento,ð 331 4323840 tutti i giorni dalle 12 alle 22. Torrione San Giovanni via Rampari di Belfiore 167. Apertura biglietteria alle 19, apertura wine bar alle 19.30, primo set 21.15, secondo set 22.30.