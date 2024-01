’Tanta salute a tutti’, il ciclo di incontri

"Anno nuovo: tanta salute a tutti...", è il titolo di un ciclo di tre serate organizzate e ospitate nel Centro Sociale Ancescao dedicate alla salute, all’informazione e alla prevenzione. L’iniziativa rientra nel progetto "Rigenerazione: costruiamo legami". Tutti gli incontri saranno gratuiti e si svolgeranno alle 21 nella sala consiliare di Portomaggiore, con il dottor Jacopo Tellarini, esperto in scienza dell’alimentazione, medicina preventiva, medicina antiaging. Si comincia l’11 gennaio con "L’importanza dell’alimentazione nella prevenzione dei tumori"; l’8 febbraio si prosegue con "Pressione, glicemia e colesterolo alti? La sindrome metabolica; l’ultima serata avrà per tema "Diabete: come prevenirlo, come curarlo".

f.v.