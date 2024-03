Tanto Venezia, in laguna finisce con un netto 4-0. Ma la punizione per l’Accademia è troppo severa L'Accademia Spal cede al Venezia Calcio 1985 con un netto 4-0. La squadra è quartultima in serie C femminile, ma ha ancora possibilità di salvezza. Le selezioni giovanili sono ferme per il maltempo.